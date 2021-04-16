Еще один человек умер от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае вновь начали умирать люди от коронавирусной инфекции. За прошлый день, 15 апреля скончался еще один человек. Всего заболевших выявлено 35 по региону. Выписали по выздоровлению 43 человека. Семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, еще шестеро дышат самостоятельно, но их состояние медики оценивают, как тяжелое. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- в Хабаровском крае развернута 591 ковидная койка, свободных – 216. Если смотреть разбивку заболеваемости локально, то в Хабаровске новых случаев заражения за сутки 19. В Городе юности четверым поставили этот диагноз, в Хабаровском районе – двоим, и в Ульчском – 10, - сообщили в минздраве.

Общее число поставленных диагнозов в регионе за прошедший год – 51284. Выздоровели ровно 49 тысяч человек. Еще 1917 пациентов сейчас лечатся, из них госпитализированы 375, а на дому лечатся 1542. За все время пандемии смертельных исходов болезни зарегистрировано 367.

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