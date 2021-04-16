Больше 10 миллионов рублей долга выплатил работодатель сотрудникам в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае работодатель задолжал своим сотрудникам больше 10 миллионов рублей заработной платы. После вмешательства в дело прокуратуры люди получили свои деньги. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

- Прокуратура провела проверку соблюдения прав работников одного из предприятий на предмет своевременной выплаты зарплаты, в итоге было выявлено, что предприятие имеет долг перед 50 работниками скопившийся за период с апреля по декабрь прошлого года. Сумма долга – 10,5 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре. – Директору было вынесено представление, общество и руководитель привлечены к административной ответственности.

После вмешательства прокуратуры в дело задолженность работодатель полностью погасил.

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