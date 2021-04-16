После газификации в шесть раз дешевле будет стоить тепло в Ильинке под Хабаровском Фото: Иван ВИСЛОВ

В хабаровском крае продолжается реализация проекта газификации населенных пунктов. В Ильинке газ ведут уже второй год. С более дорогого и менее безопасного сжиженного углеводородного газа на сжиженный природный газ переводят 18 многоквартирных домов. Сейчас проект коснулся частного сектора. Уже началась прокладка отводов и крановых узлов. Монтаж ведется на улице Совхозной. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства хабаровского края.

- Программу подписал Михаил Дегтярев в прошлом году. Почти 140 подворий могут перейти на голубое топливо. Он подходит для готовки и отопления. Использование голубого топлива позволит в 3,5 раза снизить затраты в сравнении с использованием дров, и более чем в 6 раз – при отоплении домов с помощью электричества, - отметили в правительстве.

При прокладке инфраструктура села не пострадает, здесь по проекту «БКАД» сделали новый асфальт, чтобы не повредить его подрядчик бурит под наклоном. На сегодняшний день в крае проложено порядка 2,5 тысяч километров газопровода. Газификация прошла в 32 населенных пунктах.

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