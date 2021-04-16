Почти 20 миллионов рублей выиграл сельхоз кооператив «Благодатное» в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае оказывается поддержка сельхоз кооперативам. Среди них разыгрываются гранты на развитие материально-технической базы. Победителем оказался кооператив «Благодатное». Он выиграл почти 20 миллионов рублей. В кооператив входит 10 хозяйств по производству молока и молочной продукции. Фермеры держат порядка 180 голов крупнорогатого скота. Деньги пойдут на покупку техники и модульного молокаперерабатывающего цеха. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Покупка цеха нарастит мощность переработки молока до пяти тонн в сутки. Будет создано семь новых рабочих мест. Запустят цех ориентировочно в конце июля этого года, - отметили в правительстве.

Также в этом году пройдет еще два конкурса на предоставление субсидий. Финансовая помощь должна обеспечить прирост товара на 10% каждый год. Всего в регионе работает 47 таких кооперативов. По большей части они занимаются животноводством и производством «молочки». В этом году на развитие отрасли предусмотрено финансирование на 12 миллионов рулей больше, чем в прошлом году.

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