Почта России планирует модернизировать логистику на Чукотке Фото: Почта России

Заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин и Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин обсудили инвестиционные проекты Почты России по развитию логистики в регионе. Встреча состоялась в онлайн формате III межрегионального форума «Идея – в бизнес. Бизнес – в результат».

Игорь Чебунин рассказал о планах Почты России модернизировать логистическую инфраструктуру на Чукотке. Инвестиционный проект позволит повысить качество почтовых услуг, которые оказывает УФПС Чукотского автономного округа АО «Почта России», увеличить объемы обработки заказов и сократить контрольные сроки пересылки.

В 2022 г. Почта России планирует построить новое здание АОПП Угольные Копи. Это решит проблему дефицита производственных площадей и позволит в будущем использовать новые виды доставки, например, малую авиацию и альтернативные виды транспорта. Площадь АОПП составит порядка 3 500 кв.м. и будет иметь прямое сообщение через эстакаду с транспортным складом аэропорта Анадырь. Также на территории АОПП появится теплый гараж для размещения 4 вездеходов Трэкол, которые Почта планирует использовать на новых регулярных логистических маршрутах.

- Площадь и уровень автоматизации нового авиационного отделения Почты России на Чукотке будут кратно увеличены. Это даст возможность повысить пропускную мощность отделения и скорость обработки почты, поступающей из центральной части России. Мы также планируем закупить вездеходы Трэкол и запустить регулярные маршруты с их использованием. Рассматриваем возможность ускорения воздушной логистики на местах с использованием беспилотной авиационной системы, – отметил заместитель генерального директора по логистике АО «Почты России» Игорь Чебунин.

С ростом электронной торговли объем почтовой доставки на Чукотку интенсивно растёт. В 2020 г. Почта России доставила жителям Чукотки более 900 тонн почтовых отправлений. Это ощутимый показатель для арктического региона, где изменчивые погодные условия и отсутствие свободных мест на местных регулярных авиарейсах часто вносят коррективы в маршруты и расписание доставки. В сезоны высокого спроса Почта использует собственные грузовые самолеты Ту-204 для доставки посылок и почты, после чего их отправляют рейсами местной авиации, на автомобилях и вездеходах.