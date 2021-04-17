Более 32,5 тысячи хабаровчан постоянно пользуются мобильным приложением «Почты России»

Более 32,5 тысяч хабаровчан постоянно пользуются мобильным приложением Почты России Фото: Почта России

По данным специалистов, около 32,5 тысячи человек постоянно пользуются услугами «Почты России» с помощью мобильного приложения.

- Спрос на цифровые сервисы «Почты России» очевиден, - отметила Елена Шандова, заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России». - Мобильное приложение экономит время, позволяет нашим клиентам решить многие вопросы без посещения почтовых отделений. Тем, кто еще не знаком с мобильным приложением, рекомендуем это сделать в ближайшее время, поскольку до 15 апреля действуют скидки на газеты и журналы. В мобильном приложении можно выписать издания по акции для себя или в подарок близким в любой регион страны.

В мобильном приложении легко отследить доставку регистрируемых почтовых отправлений, оформить и оплатить посылки для сдачи без очереди в почтовом отделении, заказать доставку мелких пакетов на дом, выписать периодические издания. Также можно записаться на удобное время обслуживания, получить актуальную информацию о работе ближайших отделений, купить товары на маркетплейсе. Из новых опций приложения - отправка посылки по номеру телефона без указания почтового адреса.

Отметим, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включило приложение «Почты России» в список социально значимых приложений, которые ведомство рекомендует устанавливать на смартфоны. По данным компании, в марте 2021 года количество уникальных пользователей приложения «Почты России» (MAU) составило 5,6 миллиона человек, оценка пользователей достигла 4,8 балла из пяти.