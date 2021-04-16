Мошенники обманули двоих жителей Хабаровского края больше чем на 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей поселка Ванино стали жертвами мошенников. Это разные, не связанные между собой случаи, но преступная схема сработала в обоих одинаково. Мужчины пытались отправиться в поездку попутчиками и использовали для этого мобильное приложение. Когда они нашли подходящих водителей, то связались с ними через мессенджеры. Водители убедили мужчин оплатить поездку онлайн и отправили ссылки на оплату. Оба потерпевших перешли по пришедшей ссылке и попытались оплатить. однако подтверждающие операцию коды оказывались неверными несколько раз. По итогу у мужчин списались крупные суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- 39-летний местный житель лишился 21 450 рублей. Сумма ущерба другого заявителя составила 85 500 рублей, - сообщили в УМВД. - Следственным отделом ОМВД России по Ванинсокому району возбуждены уголовные дела. Преступникам грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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