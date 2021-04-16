Устаревшие лифты поменяют оперативно в домах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. Те подъемники, которые не соответствуют нормам или устарели – меняют. По регламенту, подъемники, которые не соответствуют нормам, должны подлежать обязательной остановке к 15 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Для того, чтобы лифты не остановились, фонд будет рассчитываться с подрядными организациями в рассрочку. Это одобрено минстроем страны, - отметили в правительстве. – На данное время идет подготовка документов для аукционного конкурса на 230 подъемников. Отсрочка поможет высвободить средства на другие работы. Так, в текущем году 120 миллионов рублей таких средств пошли на ремонт 46 кровель, которые были в очереди на ремонт до 2022 и 2023 года.

На данное время в регионе работает 4461 лифтов. Некоторые из них требуют замены в связи с устареванием.

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