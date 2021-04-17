Погода в Хабаровске: в субботу 17 апреля и днем и ночью ожидаются плюсовые температуры Фото: Борис КОКУРИН

По данным специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в субботу 17 апреля в Хабаровске ожидается дождь, температура ночью от +1 до +3, днем от +9 до +11, ветер южный 7-12 м/с.

В южных районах - небольшой дождь, местами дождь, температура ночью от +1 до +6, днем от +9 до +14, южный 9-14 м/с.

В центральных районах небольшой дождь, температура ночью от 0 до -3, днем от +6 до +13, ветер различных направлений 5-14 м/с.

В северных районах - преимущественно без осадков, температура ночью от -8 до -13, днем от +4 до +11, ветер различных направлений 2-10 м/с.

Что касается геомагнитной обстановки, то солнечная активность - очень низкая. Геомагнитное поле - неустойчивое.

На реке Уссури сохраняется повышенная водность. Уровни воды выше обычных на 2,2-3,2 метра, у села Новосоветское уровни выше отметок категории неблагоприятного явления на 0,1 метра. Пойма реки затоплена на глубину 0,8-1,5 метра.

В Хабаровском районе на реке Тунгуска на три дня раньше обычного начались подвижки льда у села Архангеловка. Вскрытие реки ожидается в ближайшие один-два дня без выхода воды на пойму.

На реке Амур у Хабаровска подвижки льда, уровни воды выше обычных на 3,4-4,1 метра, пойма реки затоплена на глубину 0,2-0,9 метра.