За неделю пневмонией заболели 166 хабаровчан Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске постепенно снижается уровень заболевания внебольничной пневмонией. За недельный период с 5 по 11 апреля в городе зафиксировано 166 случаев заболевания. Чаще болеют люди в возрасте от 65 лет и старше - 52 случая. Возрастная категория от 40 до 64 лет болеет чуть меньше - 39 заболевших. И дети до двух лет - 31 случай. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Горздрав сообщил, что у заболевших преобладает бактериальная форма пневмонии. С начала года диагноз поставлен 6964 жителям краевой столицы. А за прошлый месяц выявлен 741 случай заболевания, - отметили в мэрии.

Острая респираторная вирусная инфекция диагностирована за минувшую неделю у 3261 человека. По большей части болеют дети до двухлетнего возраста и с трех до шести лет. Грипп по-прежнему не выявлен в городе. К сравнению, в прошлом году в это время было зафиксировано 94 случая гриппа.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.