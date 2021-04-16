Юные синхронистки выступили в новом бассейне в 27 школе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске сегодня, 16 апреля, состоялось торжественное открытие бассейна при 27 школе. В честь праздника в нем выступили юные синхронистки. Ремонт сделал инвестор в рамках муниципально-частного партнерства. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

Гости выступили с приветственным словом и пожелали школе процветания, а ученикам успехов.

- В Хабаровске реализовано несколько подобных проектов, например, реконструкция бассейна в гимназии №8, открытие центра детского плавания «Виктория» на улице Энтузиастов, - отметили в мэрии. - И это не предел.

Школьники устроили концерт в честь праздника, а юные синхронистки выступили на воде - это стало финалом праздника.

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