Сказки на эвенском языке появились в библиотеках Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае библиотеки теперь будут иметь в наличии книги сказок на эвенском языке. В Гродековском музее презентовали первый сборник - «Золотая нить». Тираж составляет тысячу экземпляров, он распределен среди эвенков, библиотек и музеев региона, Забайкалья и Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- В сборник вошли 14 легенд об эвенских героях. Там и женщина-радуга, охотник Мэнгу, змея Кэси и другие. Эвенки двух регионов Дальнего Востока собрали сказки вместе, чтобы сохранить язык и наследие. Минкульт края оказывает помощь в деле сохранения традиций КМНС, проводит конференции, народные занятия, национальные праздники. Благодаря общим усилиям численность народов возросла на 20%, - отметили в правительстве.

Писательница Нина Коледнева из Забайкальского края долгое время собирала и записывала легенды народов, их сказания, которые и легли в основу книги. А жители из народов в Хабаровском крае перевели сказки на эвенский язык. Объединил всех проект МТС «Культурный код». Сказки изданы не только в печатном виде, но и на аудиоплатформе.

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