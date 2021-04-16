Максимально прозрачно пройдут выборы в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Нынешний 2021 год насыщен избирательными кампаниями, одна из важнейших по стране – выборы в Государственную думу, важная для Хабаровского края кампания – выборы губернатора. Уже сейчас создаются все условия для того, чтобы процедура прошла максимально чисто и прозрачно. Процесс проходит при активном взаимодействии общественности, политических партий и региональных избирательных комиссий.

Так, региональные представительства Общественной палаты РФ формируют пул наблюдателей во всех субъектах федерации, включая Хабаровский край. Стать наблюдателем может каждый совершеннолетний гражданин России, неравнодушный к ее будущему.

На днях прошел Всероссийский электоральный экспертный форум, собравший представителей 70 регионов. Среди них – юристы, политологи, общественники, журналисты. Им предстоит заняться профессиональной электоральной экспертизой на предстоящих в сентябре выборах.