В Хабаровском крае из-за коронавируса 10 человек находятся в тяжелом состоянии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили в краевом минздраве за прошедшие сутки в регионе было выявлено 32 новых случая заражения COVID-19, при этом 38 человека выздоровели и перестали нуждаться в медицинской помощи.

В инфекционных госпиталях находятся 10 пациентов в тяжелом состоянии, из них шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Смертельных исходов за последние сутки зарегистрировано не было.

- Сейчас в Хабаровском крае развернута 591 «ковидная» койка, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения. - Количество свободных коек- 218.

Больше всего выявлено заражений по-прежнему в Хабаровске – целых 19 случаев. Еще 6 в Хабаровском районе. Трое в Комсомольске-на-Амуре. Двое – в Охотском районе и по одному в Ванинском и Бикинском районах.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 51316 случаев COVID-19. 49038 человек выздоровели, 1911 находятся на лечении, 373 из них в стационаре, 1538 получают помощь амбулаторно. 367 человек умерли.