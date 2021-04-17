Юные хоккеисты из Хабаровска победили на Всероссийских соревнованиях в Иркутске

Встреча в аэропорту получилась не такой многочисленной, зато очень теплой Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сражение за звание чемпионов по хоккею с мячом среди юношей проходило в несколько этапов. Все как у взрослых – сначала круговой чемпионат, затем стыки и финалы. Заключительный отрезок состязаний прошел в Иркутске и к нему хабаровчане подошли в качестве фаворитов.

Всего «СКА-Нефтяник» провел 7 матчей в финальных соревнованиях и ни одного не проиграл. Особенно отличился полузащитник Павел Пономарев, забивший в семи играх 30 мячей, а на регулярном этапе 22 гола и признанный лучшим бомбардиром турнира.

Мало того он же получил звание лучшего игрока и первого этапа в Красноярске и финала в Иркутске. Кроме него лучшим защитником, выходившим на лед арены «Байкал» стал еще один хабаровчанин - Кирилл Рекунов, а приз ХК «Байкал-Энергия» получил голкипер «СКА-Нефтяника» Владимир Усов.

Всего же молодые армейцы из Хабаровска в финальных играх набрали 21 очко забив 48 мячей и пропустив 12, за ними идет «Енисей» - 16 очков, «бронза» у сборной Иркутской области – 15 очков.