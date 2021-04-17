Военных связистов в Хабаровске проверила комиссия Генштаба Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в Хабаровске подразделения связистов приняли участие в проверке войск ВВО комиссией Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

- В ходе мероприятия связисты отработали задачи по организации связи с воинскими частями и подразделениями других видов и родов войск, а также в короткие сроки организовали передачу команд управления по проводным и беспроводным линиям связи, - поделились в военном ведомстве.

Бойцам подразделений пришлось совершить марш в колонне и по ходу движения преодолеть зараженный участок местности и отразить нападение диверсантов условного противника.

В районе выполнения боевой задачи они развернули аппаратуру, замаскировали свою технику и проложили кабели связи подключив к ним аппаратуру для передачи сигналов боевого управления.

Всего в мероприятии приняли участие порядка 500 военнослужащих войск связи ВВО, и было задействовано более 50 единиц специальной и военной техники.