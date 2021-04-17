При успешном освоении одного «Дальневосточного гектара» можно будет получить второй. Фото: Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики

Поправки в законопроект о «Дальневосточном гектаре» были внесены по поручению Михаила Мишустин, после его поездки по регионам в августе прошлого года. По задумке правительства, если человек успешно справляется с уже освоенным гектаром земли, то он сможет претендовать на дополнительный.

Мало того программа упрощенного предоставления земельных участков будет распространена на Арктику. Поправки на прошлой неделе были рассмотрены правительством и в ближайшее их внесут в Государственную думу.

- Предоставление земли гражданам – это степень экономической свободы. На Дальнем Востоке человек сам выбирает земельный участок, сам решает, что он будет делать. У людей разные цели. Кто-то строит жилье, кто-то создает туристическую базу или охотничий приют. Появилась потребность во втором гектаре. Правительство услышало людей, пошло им на встречу. Арктика еще более сложная территория по отношению к Дальнему Востоку. Не все возьмут там землю. Но там тоже живут активные люди, которые бы хотели что-то сделать на своей земле, - отметил Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО.

По словам полпреда на Дальнем Востоке уже более 91 тысячи человек успешно развивают свой бизнес на полученных гектарах. Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 63,2 тыс. гектаров.