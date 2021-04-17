В Биробиджане пьяный водитель пытался сбежать от полиции, но врезался в ограждение Фото: Александр БОЙКО

По данным госавтоинспекции еврейской автономии за прошедшие дежурные сутки было выявлено 3 дорожно-транспортных нарушения с материальным ущербом.

В Биробиджане тридцатилетний водитель вызвал подозрения у экипажа дорожно-постовой службы своей неуверенной ездой. Те мигнули ему маячками и приказали остановиться. Парень выполнять их требования не стал и вдавил педаль в пол.

Остановило лихача металлическое ограждение, в которое въехала его Тойота Спринтер. Автомобиль и ограждения повреждены, сам водитель, к счастью, остался цел и невредим.

Вообще, как сообщают в ведомстве за дежурные сутки, было выявлено 70 нарушений правил дорожного движения.

- Задержан 1 нетрезвый водитель, 1 водитель за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, еще трое привечены к ответственности за управление автомобилем, не имея водительского удостоверения, - рассказали в ГИБДД по ЕАО. - Еще 6 водителей привлечены за нарушение правил перевозки детей.