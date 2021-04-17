Под Хабаровском в жуткой аварии погиб человек, автомобиль сгорел Фото: Социальные сети

Авария произошла на трассе ведущей в Комсомольск-на-Амуре возле поворота на село Ровное. Как рассказывают очевидцы на мокрой поле дождя дороге Тойота Филдер по неясным пока причинам вылетела на встречную полосу и на скорости врезалась во внедорожник.

- От мощнейшего удара легковушка загорелась и, хотя ее водителя удалось вытащить еще до начала пожара он, к сожалению, скончался, - поделился водитель бывший на месте происшествия.

Во втором автомобиле ехали два человека, оба госпитализированы. Сейчас причины заставившие легковушку вылететь на встречную полосу выясняют специалисты. Скорее всего виновато скользкое покрытие дороги и высокая скорость автомобилей. Впрочем, не исключены и другие причины смертельного происшествия.

- На место ДТП были направлены экипаж ГИБДД, карета «скорой помощи» и пожарный расчет пожарно-спасательного гарнизона из села Князе-Волконское, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В момент происшествия в обоих автомобилях находилось 5 человек. В результате ДТП пострадало 4 человека, 1 человек получил травмы не совместимые с жизнью.

Так же по словам спасателей пожар возник из-за разлива топлива – его ликвидировал пожарный расчет.