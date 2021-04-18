Погода 18 апреля: в Хабаровске до +15 тепла Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Кажется, Хабаровский край пережил все капризы этой весны и наконец решил впустить к себе теплую погоду. Еще буквально неделю назад столбик термометра еле доползал до отметки в ноль градусов, а уже сегодня в Хабаровске, например, температура достигнет +15 градусов. Даже по ночам уже плюсовые температуры. Автомобилисты в скором времени начнут переобувать своих железных коней в летнюю «обувь», дачники будут вывозить рассаду на огороды, города края будут оживать и пробуждаться от затяжной зимы.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Дальневосточного УГМС», в краевой столице сегодня ,18 апреля осадков не будет, небо ясное и солнце яркое. Однако ветер может достигнуть 10 метров в секунду. С утра в городе наблюдался туман, уже к 8 часам он рассеялся. День обещает быть погожим.

- В южных районах Хабаровского края – преимущественно без осадков, температура днем от +12 до +17 градусов, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, - сообщили синоптики. – Центральные районы региона тоже встречают теплый день. Здесь до 16 градусов со знаком плюс. Однако ветер тоже будет поддувать, скорость его может дойти до 12 метров в секунду.

Север региона без осадков. Тут тоже тепло, до +15. Ветер не сильный.

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