Комсомольский драмтеатр приедет на гастроли в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

Драматический театр Города юности впервые за десяток лет отправится с программой к хабаровчанам. Хабаровский краевой театр драмы наоборот поедет в Комсомольск, а также в Амурск. Спектакли в рамках обменных гастролей пройдут на местах с 13 по 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- В краевой столице комсомольчане поставят несколько спектаклей, среди них «Леди Макбет Мценского уезда», «Алиса в стране чудес», «Эти свободные бабочки», «Чисто семейное дело» и «Вы не по адресу». В Городе юности хабаровские театралы покажут «Собачье сердце», «Яму», «Василису Прекрасную» и другие спектакли, - рассказали в правительстве.

Хабаровский театр приедет в столицу Амурской области в первую очередь. Это произойдет 12 мая. Здесь будут представлены публике «Василиса Прекрасная» и «Палата бизнес-класса». Отметим, что поездки на гастроли начались снова после того, как в крае сняли коронавирусные ограничения и разрешили большую заполняемость зрительных залов.

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