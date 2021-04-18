Сергей Фургал: последние новости на 18 апреля 2021 года

Сегодня, 18 апреля стали известны последние новости о состоянии экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как рассказал подписчикам на своей странице в социальной сети Instagranm cекретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, Сергей Иванович идет на поправку.

- На сегодняшний день известно, что температура 36,6 и состояние здоровья в целом приходит в норму, - пишет в публикации Алексей Мельников.

Напомним, Сергей Фургал был арестован в июле прошлого года. Его обвиняют в в причастности к убийствам предпринимателей. Своей вины Сергей Фургал не признает. Ранее уже писали, что у Фургала диагностировали коронавирус. Для лечения его еревели из СИЗО «Лефортово» в медицинский блок «Матросская тишина».

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