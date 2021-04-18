На Хабаровский край надвигается очередной циклон
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила о надвигающейся плохой погоде. Ведомство ссылается на прогноз синоптиков.
- В восточных районах региона 19 апреля ночью будут обильные осадки. В Ванинском и Совгаванском районах ночью осадки будут сильными, мокрый снег и дождь. Ветер также усилится, местами скорость его будет развиваться до 13 метров в секунду, иногда порывы будут сильные, до 20 метров, - сообщили в МЧС.
В связи с этим спасатели предупреждают о возможных авариях на линиях электропередач и ЖКХ.
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