На Хабаровский край надвигается очередной циклон Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила о надвигающейся плохой погоде. Ведомство ссылается на прогноз синоптиков.

- В восточных районах региона 19 апреля ночью будут обильные осадки. В Ванинском и Совгаванском районах ночью осадки будут сильными, мокрый снег и дождь. Ветер также усилится, местами скорость его будет развиваться до 13 метров в секунду, иногда порывы будут сильные, до 20 метров, - сообщили в МЧС.

В связи с этим спасатели предупреждают о возможных авариях на линиях электропередач и ЖКХ.

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