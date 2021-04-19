Меньше 30 новых случаев заболевания ковидом зарегистрировано в Хабаровском крае
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
За прошлый день, 18 апреля, в Хабаровском крае зафиксировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 43 человека выписались с больничного, инфекцию они побороли. К счастью, летальных исходов в регионе не было за сутки. По прежнему 10 человек пребывают в тяжелом состоянии, шестеро из них дышат с помощью аппаратов искусственного вентилирования легких. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
- В краевой столице за сутки заболели 10 человек, в Городе юности 14, в Хабаровском и Бикинском районах по одному новому заболевшему, а в Ванинском три, - рассказали в минздраве.
Общая ситуация с заболеваемостью в крае следующая: за все время пандемии коронавирус обнаружили у 51376 жителей. Из них выздоровели 49122 человека. Смертей зафиксировано 367.
Еще 1887 человек проходят сейчас лечение от вируса. При этом 380 пациентов лежат в больнице, а 1507 лечатся дома.
В регионе продолжается вакцинация от этого недуга. Поставить прививку можно в медучреждениях края и в уголках здоровья. В районы региона ездит автопоезд «Здоровье». При его посещении можно привиться от коронавируса.
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