Четыре человека пострадали в ДТП на дорогах Хабаровска за прошлые сутки

В Хабаровске за прошлые выходные 17 и 18 апреля произошло 44 дорожно-транспортных происшествия. В двух из них пострадали люди - четыре человека. Одна из аварий произошла на улице Шелеста, вторая - на Воронежском шоссе. Об этом сообщили в ГИБДД города Хабаровска.

- Авария на Шелеста произошла 18 апреля ночью, в 01:40. Автомобиль выехал на «встречку» и столкнулся другой машиной, после этого инерционно столкнулся с еще одной машиной, - рассказали в госавтоинспекции.

В результате пострадали: виновник ДТП, у него ушибы и сломана ключица, лечится он амбулаторно, и водитель третьей машины - его с ушибами и переломами госпитализировали. Виновник аварии был в нетрезвом состоянии и не имел водительского удостоверения.

Второе ДТП с пострадавшими случилось рано утром того же дня. Из-за гололедицы автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате пострадали водитель первой машины и пассажир. Лечатся они амбулаторно.

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