Почти четыре тысячи человек переедут в новое жилье из аварийного в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае расселяют аварийные дома в рамках договора с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Михаил Дегтярев подписал документ о досрочном завершении программы, то есть до конца следующего года дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года - расселят. В Хабаровск приехал Тамирлан Аджиев, заместитель гендиректора фонда, и отметил, что регион активно работает в этом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Региональным властям предложено сформировать заявку на остаток лимита и представить соответствующий пакет документов в фонд, для того чтобы уже можно было запланировать муниципальные образования и провести все необходимые работы, - сказал Тамирлан Аджиев.

Программу, рассчитанную на несколько этапов, край намерен выполнить за три года. Запланированные мероприятия на данное время выполнены фондом. Порядка 38 тысяч квадратов обеспечат новые дома. Одним из вариантов является покупка квартир на «вторичке» или у застройщика. Программу реализуют также, предлагая собственникам выкупную стоимость за их квартиру, купить на эти деньги можно новое жилье. Это значит, что хозяева приватизированных квартир могут получить деньги и на них купить квартиру. Также квартиру можно купить в другом муниципалитете региона.

Если житель желает купить более комфортабельное жилье, квартиру побольше, например, тогда он может добавить на покупку свои собственные средства. Такая практика сейчас востребована в крае.

Расселение проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда». До окончания следующего года в крае расселят порядка 63 тысяч квадратов жилья.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.