В честь каждого погибшего в войне солдата посадят дерево в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае в будущую субботу, 24 апреля, состоится международная акция «Сад памяти». Эта акция предполагает высадку новых деревьев в память о каждом солдате, погибшем во время Великой Отечественной войны. В субботу в селе Некрасовка высадят порядка трех с половиной тысяч сеянцев кедра. В акции поучаствуют волонтеры, семьи ветеранов, общественники и все неравнодушные жители. Прийти может каждый желающий. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- После высадки за деревьями будут ухаживать, пока они не достигнут зрелого возраста. Желающих поучаствовать ждут в субботу в 11 часов утра на улице Бойко-Павлова, 6 в Некрасовке, на парковке возле ТЦ «Рубин». Инвентарь участникам предоставят, - рассказали в правительстве.

Отметим, акция пройдет не только в Некрасовке. Саженцы сосны, лиственницы, березы, липы, сирени и других деревьев высадят в 12 муниципалитетах региона. На год запланировано порядка 24 мероприятий, во время которых будут высаживать деревья - больше 12 тысяч в общем.

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