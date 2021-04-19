Оборванные провода блокировали движение трамваев в Хабаровске Фото: Петр МОЛОТОВ

Из-за обрыва силовых линий временно прекращено движение трамваев в Хабаровске. Авария произошла сегодня утром, 19 апреля, на улице Шеронова при подъеме к улице Ленина.

Оборванные провода блокировали движение трамваев в Хабаровске Фото: Петр МОЛОТОВ

Силовой кабель упал на проезжую часть возле арбитражного суда. Позже работники профильного предприятия оттащили его в сторону. Сейчас на месте работают специалисты, устраняют причины аварии. Движение трамваев временно прекращено.

Оборванные провода блокировали движение трамваев в Хабаровске Фото: Петр МОЛОТОВ

В общей сложности сегодня утром на линию вышел 31 трамвай.