Ледоход в Хабаровском крае: уровень воды у краевой столицы падает
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщило обстановку на реках региона. Ледоход в крае продолжается. Сейчас река вскрывается возле села Малышево. В краевой столице притока уже практически очистилась ото льда. Уровень воды постепенно снижается, за прошлые сутки вода упала на 27 сантиметров.
- В этом году этот процесс происходит при повышенной водности с дополнительным подъемом уровней воды, местами до отметок неблагоприятных явлений, - сообщили в МЧС. - У Хабаровска лед вскрылся раньше сроков - 16 апреля.
Как сообщает ведомство, неблагоприятная для города отметка уровня воды - 450 сантиметров, опасная - 600. Сейчас вода достигла отметки в 305 сантиметров.
На реке Тунгуска лед двигается, вскроется река ориентировочно в ближайшие 24 часа. На Уссури вода высокая. На Хору, в районе имени Лазо, подвижки льда продолжаются. Вскроется река, скорее всего, уже сегодня.
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