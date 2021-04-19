На хабаровских прудах будет новое лазерное шоу Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске идет активная подготовка фонтанов к открытию сезона. Запуск намечен на 1 мая, как раз к началу масштабного празднования. Расконсервацией занимается МУП «Горсвет». Директор предприятия отметил, что специалисты должны смонтировать и ввести в эксплуатацию 140 насосных установок и 480 светильников. Лазерное шоу в этом году изменится на прудах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Специалисты «Горсвета» отмечают, что объем работ достаточно большой, но они обязательно справятся в намеченные сроки. Сейчас начнут мыть сами чаши фонтанов, проведут монтаж труб, установят насосы и светильники, организуют пуско-наладочные работы, - рассказали в мэрии.

«Горсвет» считает самыми трудоемкими работами - светомузыкальное оформление на прудах, так как задействовано дорогое оборудование, свето и аудио системы, лазерное шоу. К слову, в этом году концепция лазерного шоу изменится, на данный момент подготовкой занимается Москва, ожидаются новинки. Один из прудов почти наполнен, по окончанию начнутся работы на втором. К майским праздникам горожане смогут полноценно насладиться красивыми видами городских прудов.

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