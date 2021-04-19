«Вместе мы – сила!»: Михаил Дегтярев о развитии Комсомольска Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре принял участие в заседании городского общественного совета, где обсуждались планы и перспективы развития Города юности при участии местных предприятий. Обсуждалось, в том числе, улучшение городской среды и социальной жизни комсомольчан. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Глава региона отметил, что совет не впал в анабиоз во время пандемии, а активно работал.

- Лично мне импонирует ваш конструктивный созидательный настрой и девиз «критикуя, предлагай», - сказал Михаил Дегтярев.

На прошлой встрече совета были определены основные тенденции развития - общение с комсомольчанами, поддержка Путина в развитии края и поддержка друг друга, позитивный настрой. Был подготовлен долгосрочный план, который дополнили 44 мероприятия.

- Вместе мы - сила! Совместно сможем показать людям, что дела важнее слов, - сказал глава, а также отметил, что край договорился о сотрудничестве, направленном на развитие города, с крупными компаниями.

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