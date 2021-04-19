Порядка 200 хабаровчан проверили свою печень во время социальной акции Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае при поддержке министерства здравоохранения регулярно проходят социальные акции, направленные на диагностику заболеваний. Так, в регионе уже состоялись обследования щитовидной железы, заболеваний кожи, зрения, полости рта, молочных желез, сердечно-сосудистой системы и органов грудной клетки. В третьей поликлинике прошла еще одна акция - «Ради здоровья. Проверь свою печень». Орган проверили 182 хабаровчанина. Больше сотни из них отправились на прием к гастроэнтерологу после обследования. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- В социальной акции приняли участие члены Союза офицеров России, Союза воинов-афганцев и Совета отцов, - сказали в правительстве.

Болезни печени распространены в стране, цирроз является шестой по частоте причиной смерти и распространен больше, чем онкология толстой кишки или желудка. Мужчинам цирроз диагностируют чаще, чем женщинам. Когда печень не в порядке, сразу об этом она не сигнализирует. Выявить патологии может только обследование. После акции стало видно, что нормально функционирует печень лишь у 74 человек из 182.

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