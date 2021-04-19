На Колыму надвигается очередной снежный циклон Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магаданской области ожидается ухудшение погодных условий. Завтра, 20 апреля, здесь начнется метель. По большей части циклон коснется областной столицы, Ольского городского округа, побережья Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов. Будет сильный ветер до 22 метров в секунду и снегопад. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области.

- Жителей городских округов и районов предупреждают о возможных авариях на линиях электропередач и связи, на дорогах возможны заносы автомобилей из-за переметов снега. С козырьков и крыш могут падать снег и сосульки, - отметили в МЧС. - Также в бухтах Гертнера и Нагаева может рушиться лед.

На территории всей области прогнозируется небольшой снег, местами с дождем. Температура днем не превысит +6 градусов.

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