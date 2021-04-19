Московская транспортная карта «Тройка» заработает в Комсомольске Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре хотят внедрить для оплаты проезда транспортную карту Москвы - знаменитую «Тройку». На это выделят москвичи почти 25 миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба мэрии Города юности.

- Оплачивать проезд в общественном транспорте Комсомольска-на-Амуре можно будет этой картой. Постановление о выделении 24,9 миллиона рублей на внедрение «Тройки» подписал Сергей Собянин, - пишет мэрия.

Эта карта работает не только в Москве, но и за ее пределами. На западе маршруты увеличились с 400 до 700 с оплатой этой картой. Заинтересовались картой больше 40 регионов страны.

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