Московская транспортная карта «Тройка» заработает в Комсомольске
Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре хотят внедрить для оплаты проезда транспортную карту Москвы - знаменитую «Тройку». На это выделят москвичи почти 25 миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба мэрии Города юности.
- Оплачивать проезд в общественном транспорте Комсомольска-на-Амуре можно будет этой картой. Постановление о выделении 24,9 миллиона рублей на внедрение «Тройки» подписал Сергей Собянин, - пишет мэрия.
Эта карта работает не только в Москве, но и за ее пределами. На западе маршруты увеличились с 400 до 700 с оплатой этой картой. Заинтересовались картой больше 40 регионов страны.
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