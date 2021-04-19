Чемпионат России по баскетболу пройдет в Хабаровске
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске впервые состоятся соревнования по баскетболу 3х3 на звание чемпионов России. Пройдет чемпионат в здании универсального краевого спорткомплекса в краевой столице. Соревноваться будут 12 мужских и восемь женских команд. Хабаровский край будет представлять команда «Ерофей-Про». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительстве Хабаровского края.
- В нынешнем году соревнования пройдут по-новому. Спортсмены приезжают на тандем, который состоит из двух туров. Сначала они сыграют групповой этап, где определятся победители и финалисты каждого дня, - отметили в правительстве.
Начало соревнований - групповой этап - намечено на 5 мая на два часа дня. А 6 мая в 15:40 стартуют игры плей-офф. За чемпионское звание сразятся вечером этого дня в 18:30. Прийти на соревнования могут все желающие, вход свободный. Победитель и призеры турнира среди мужских команд получат путевку на турниры Masters FIBA 3x3 и Challengers FIBA 3x3.
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