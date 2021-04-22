Двоих детей сбили машины в Хабаровске 21 апреля

Вчера, 21 апреля, в краевой столице в трех дорожно-транспортных происшествиях пострадали люди. Так, одно из них произошло днем на улице Лейтенанта Орлова, второе - вечером во дворе на улице Войкова, и третье - ночью на улице Суворова. В двух случаях в ДТП пострадали дети. Об этом сообщила ГИБДД города Хабаровска.

Одна из аварий случилась из-за резкого торможения пассажирского автобуса, вследствие чего женщина в автобусе упала. Лечится амбулаторно.

Второе ДТП случилось во дворе по улице Войкова, 8. Водитель автомобиля наехал на пешехода - ребенка, вышедшего из-за припаркованного автомобиля. Мальчик лечится амбулаторно.

Третья авария случилась в Южном, ребенка сбила машина на проезжей части. Девочка переходила дорогу в неположенном месте. Лечится она тоже амбулаторно.

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