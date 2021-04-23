Погода 24 апреля: в Хабаровске похолодает, ожидается ветер

В Хабаровске ночью пройдет небольшой дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае довольно теплая погода сменится на типичную для апреля прохладу. По прогнозам синоптиков, 24 апреля в краевую столицу придет ветер о 14 метров в секунду. В некоторых районах региона ожидается дождь.

В Хабаровске ночью пройдет небольшой дождь. Столбик термометра в темное время суток покажет +4+6 градусов. Днем воздух прогреется от +10 до +12 градусов. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На юге края местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет в районе от +2 до +7 градусов. Днем столбик термометра покажет +10+15 градусов. Ожидается ветер северо-западного направления 9-14 метров в секунду.

В центральных районах региона местами небольшой дождь и мокрый снег (в Верхнебуреинском районе без осадков). Температура воздуха ночью от -6 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Ветер ожидается северо–западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

На севере края местами небольшие дождь и мокрый снег (Аяно-Майский район - без осадков)8 Ночью столбик термометра покажет -10-0 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах от 0 до +12 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-13 метров в секунду, по побережью Тугуро-Чумиканского и Охотского районов порывы 15-20 метров в секунду.