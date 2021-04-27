Погода 28 апреля: в Хабаровске пройдет кратковременный дождь
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Несмотря на то, что ночью в городе прошел дождь, температура особенно не упала. Ночью в Хабаровске было около +8 градусов, к утру потеплело на пару градусов. Днем в краевой столице ожидается потепление до +13 градусов. Кратковременный дождь еще может пройти сегодня в Хабаровске.
Как сообщают синоптики, каких-либо опасных метеоявлений в крае не ожидается. Южные районы края тоже ждет небольшой дождь, днем теплее, чем в Хабаровске – до +15 градусов прогреется воздух. Об этом сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
- В южных районах региона усилится ветер, порывы могут достигать скорости до 18 метров в секунду, - рассказали синоптики. – Центральные районы региона тоже получат порцию осадков в виде дождя. За исключением Совгаванского и Ванинского районов – здесь преимущественно без осадков. Столбик термометра покажет днем отметку в +17 градусов.
В северных районах Хабаровского края в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах можно ждать сегодня небольшие осадки. Остальная же часть направления – без дождя. Днем здесь до +15 градусов.
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