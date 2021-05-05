Министр здравоохранения края уволил главврача первой краевой больницы в Хабаровске. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

В краевой клинической больнице №1 города Хабаровска кадровые перестановки. По неизвестной причине с поста был снят Владислав Рудман. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения края Юрий Бойченко. Вакантную должность временно заняла сегодня, 5 мая, бывшая заместитель главного врача по медицинской части Ольга Молчанова.

Причины для принятия такого решения не было озвучены.

Стоит отметить, что на должность исполняющего обязанности главного врача ККБ №1 Владислав Яковлевич был назначен 19 августа 2020 года краевым минздравом.

Для справки: Владислав Яковлевич Рудман обучался в Дальневосточном государственном медицинском университете. Окончил в 1997 году лечебный факультет. В 1998 году закончил обучение в интернатуре, работал врачом-хирургом в медицинских учреждениях Хабаровска.

С 2007 года возглавлял отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2». Специалист высшей квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

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