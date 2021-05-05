Погода 6 мая: в Хабаровске пройдет небольшой дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Метеорологическая обстановка в Хабаровском крае оставляет желать лучшего. По всем районам прогнозируются дожди, кое-где даже мокрый снег. А ведь за окном почти середина мая. Погода в Хабаровске 6 мая отнюдь не весенняя, днём пройдет небольшой дождь, небо пасмурное, серое, но, зато, тепло. Днем до +16 градусов. Ветер юго-западного направление, скорость до 14 метров в секунду. Об этом сообщили в ФГБУ Дальневосточное УГМС.

- Южные районы Хабаровского края Ночью и днем ожидают небольшие дожди. Температурный фон в диапазоне от +8 до +18 градусов, - добавили синоптики. - Та же ситуация с осадками и в центральных районах края. Днем, правда, не так тепло, лишь до 14 градусов выше нуля.

Особенно сильно циклон проявился в северных районах Хабаровского края. Здесь помимо дождя 6 мая обижается и мокрый снег. За исключением Охотского района, здесь осадков не прогнозируют. Днем совсем не по весеннему холодно. Максимум до +7 градусов. На побережье порывы ветра до 20 метров.

Зонтики пока убирать не стоит, да и одеваться пока еще нужно потеплее.

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