Коронавирус забрал еще одну жизнь в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. К несчастью, за прошедшие сутки, 5 мая, в регионе скончался еще один человек от этой страшной инфекции. Еще 20 людям диагностировали болезнь за прошлый день. Выписали по выздоровлению 27 жителей края. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- В Хабаровске за сутки ковид выявили у 14 человек. В Комсомольске - четыре, в Николаевском и районе имени Лазо заболели по одному человеку, - рассказали в минздраве.

В общей сложности в крае коронавирус поставили почти 52 тысячам человек, без малого 50 тысяч с инфекцией справились и выписались. Сейчас лечатся порядка 1700 человек. За все время пандемии от коронавируса умерли 385 жителей региона.

Маски носить в общественных местах все еще нужно, так же, как и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, следует чаще мыть руки и обрабатывать их антисептическими средствами.

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