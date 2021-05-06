Онкобольные будут проходить реабилитацию в новом центре в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Жители села Бычиха всерьез обеспокоены местным санаторием «Уссури» в части его развития. Здесь еще с 2018 года прекращена деятельность. Краевые власти встретились с населением и обсудили перспективу строительства на территории санатория нового реабилитационного центра. В нем планируют проводить реабилитацию для больных онкологией, людей после травм, инсультов и прочих серьезных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровска.

- Центр займет почти 36 гектаров площади, здесь будут восстанавливаться онкобольные, люди, перенесшие инсульты, травмы и имеющие проблемы в области нейрохирургии, - рассказали в правительстве.

Строительство начнется в следующем году, главное здание санатория также будет отремонтировано. В планах обеспечить работой почти тысячу человек. Заниматься стройкой будет государственная корпорация Ростех.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.