Дождь не помешает станцевать «Майский вальс» 9 мая в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

При любой погоде состоится в Хабаровске традиционный «Майский вальс» в День Победы, даже дождь не будет помехой для акции, так же, как в прошлом году. В этот раз в танце закружатся больше сотни пар. Перед тем, как заиграет вальс, пройдет концерт, и затем карабинеры понесут Вахту Памяти возле стелы Города воинской славы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- В 18:00 пары выйдут на танцпол на площади Города воинской славы, они синхронно закружатся в танце под военную музыку, - добавили в мэрии. - Как отметил Андрей Мухранов, начальник горштаба «Юнармии», репетируют танцоры по плану, регулярно. Танцевать будут опытные танцоры и новенькие.

«Майский вальс» погружает в военные годы, как раз в то время, когда наши одержали победу весной 45-го. Музыка будет звучать та, которая была популярна в военное время. К слову, теперь участники могут одеться так, как считают нужным, требование об обязательном участии винтажных костюмов снято.

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