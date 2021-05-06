Переломы ребер и ушиб легкого получил хабаровчанин в ДТП на Выборгской

Водителям Хабаровска и края стоит быть внимательнее на дорогах. Участились случаи ДТП со смертельными исходами, чего стоит мотоциклист, погибший в Хабаровске позавчера, или смертельное ДТП с автобусом, где погибли трое пассажиров.

В Хабаровске на улице Выборгской произошло очередное дорожно-транспортное происшествие вчера вечером, 5 мая. Автомобиль ехал по Выборгской от Карла-Маркса в сторону Восточного шоссе, не справился с управлением и снес машиной забор. Сам водитель пострадал, у него диагностированы переломы ребер, ушиб легкого и рваная рана плеча. Его направили в первую краевую больницу. Об этом сообщили в ГИБДД Хабаровска.

Помимо этого ДТП за минувший день в Хабаровске произошло еще 17 аварий. Погибших в них не зафиксировано, пострадавших кроме водителя, попавшего в ДТП на Выборгской, нет.

- За сутки в городе 308 раз нарушены правила дорожного движения. Среди них шестеро водителей были пьяны, пятеро выехали на «встречку», семеро - на красный свет светофора, пешеходов не пропустили 37 водителей, шесть автомобилистов неправильно перевозили детей и 23 - не пристегнулись, - добавили в госавтоинспекции.

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