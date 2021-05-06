Размозжил голову бригадиру: мужчину будут судить в Хабаровском крае

В Хабаровском крае перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве. УМВД России по Хабаровскому краю сообщило, что убийство совершил разнорабочий, а убит его бригадир.

- Органы предполагают, что в июле прошлого года обвиняемый работал разнорабочим на стройке в Хабаровске, в один из дней он напал на бригадира, ударив его тупым твердым предметом по голове. В результате мужчина скончался из-за открытой черепно-мозговой травмы, - сообщили в УМВД.

После того, как был нанесен смертельный удар, мужчина забрал все деньги у убитого. Дело будет рассматривать хабаровский краевой суд. Виновному грозит до 20 лет лишения свободы.

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