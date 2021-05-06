Бизнес в сфере красоты и репетиторства становится все более популярным в Хабаровском крае

Все меньше людей идут работать «на дядю» в Хабаровском крае, и альтернативой выбирают собственное дело. Самыми распространенными сферами остаются индустрия красоты, репетиторство, фотография, грузо- и пассажироперевозки. По информации правительства Хабаровского края, с начала года число самозанятых выросло в два раза.
- К сравнению, на 1 января число самозанятых составляло в крае 6174 человека, то на день 1 мая их уже 11 115 человек. Это физлица и ИП, - сообщили в правительстве. – Динамика позволяет предположить, что рост продолжится.
Причиной такого всплеска стала простота в регистрации и учете бизнеса. Также не маловажную роль сыграли налоговые ставки. Спецрежим по наглогам действует в крае с лета прошлого года. Он позволяет людям «выйти из тени» и законно вести бизнес.
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