Открытый показ военных фильмов пройдет в Хабаровске Фото: Социальные сети

Окунуться в атмосферу военного времени и прожить историю героев фильма «Туман» приглашают жителей Хабаровска накануне Дня Победы. Перед знаменательной датой Великой Победы в детском парке имени Гайдара для жителей организуют бесплатный просмотр кинофильма. Начало трансляции назначено на 19:30 8 мая. Место просмотра - центральный фонтан парка. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте штаб «Добровольцы Хабаровска».

- Перед просмотром фильма гостей ждут интересные розыгрыши и другие мероприятия, - пишут добровольцы.

Фильмы о войне всегда погружают в то страшное, но по-своему романтическое время. Проникнуться атмосферой современным людям поможет именно такой, общий, массовый просмотр фильмов.

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