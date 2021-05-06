Погода 7 мая: в Хабаровске опять пройдет дождь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 7 мая, хабаровчане вновь немного помокнут. Май не спешит радовать жителей региона хорошей погодой. В краевой столице ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до +15 градусов. Ветер же немного поуспокоится. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со средней скоростью 4-9 метров в секунду. Но не исключены порывы до 18 метров.

- Теплее всего сегодня будет в южных районах края. Там столбик термометра днем поднимется до +20 градусов. Возможны небольшие осадки. Ветер будет северо-восточный, в среднем 5-10 метров. Однако ожидаются сильные порывы до 18 метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на гидрометцентр.

В центральных районах края осадков не ожидается. Зато будет сильный северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду и порывами до 20. Температура воздуха днем максимально поднимется до +12 градусов.

А вот северные районы настигнет небольшой снег. Он пройдет везде, кроме Охотского района. Днем воздух прогреется до +10 градусов. На побережье местами будут порывы до 15-20 метров. Однако в среднем ветер будет дуть в восточном направлении со скоростью 6-11 метров в секунду.

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