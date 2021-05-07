Еще 19 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки, 6 мая, впервые с начала месяца не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Немного освободился коечный фонд. Сейчас в регионе в госпиталях свободно 112 коек из 445.

- По состоянию на 6 мая в регионе зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом. 29 пациентов смогли победить болезнь. Еще трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, за их состоянием следят специалисты. Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщили в краевом минздраве.

Наибольшее количество заболевших в Хабаровске – 9 человек. Не отстает Комсомольск-на-Амуре. Там за прошедшие сутки обнаружено 8 новых случаев. Еще по одному заболевшему выявлено в Амурском и Хабаровском районах.

На данный момент в Хабаровском крае лечение стационарно и амбулаторно проходят 1678 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.