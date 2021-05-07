Бесплатные билеты на бокс и футбол получат за прививку от коронавируса жители Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Социальные акции по мотивации населения к вакцинированию продолжаются в краевой столице. К благотворительности присоединилось краевое министерство спорта. Вакцинированным горожанам ведомство готово предоставить бесплатные билеты на международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, который пройдет с 11 по 15 мая. Кроме того, билеты дают и на домашний матч футбольного клуба «СКА- Хабаровск» – «Алания», который состоится уже 15 мая.

- При предъявлении прививочного сертификата можно получить единоразовое бесплатное посещение бассейнов, тренажерных залов в физкультурных оздоровительных комплексах в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - добавили в минспорте региона.

В середине недели стал известен список ресторанов, готовых предоставить скидку для вакцинированных хабаровчан. Получить скидки в 10 и 15 процентов можно в течение полугода.

На 7 мая 2021 года в Хабаровском крае вакцинировались 88 064 человека. Оба компонента вакцины получили 59 135 человек.

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